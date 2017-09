Advogado aponta ausência da OAB no debate sobre a crise jurídica no Brasil

Em entrevista à Rádio Campina FM, o advogado Harrison Targino apontou a parcialidade dos ministros que compõem a Suprema Corte Brasileira.

Segundo ele, os poderes concedidos aos juristas são extremos e faz com que assuntos relevantes sejam colocados fora de pauta por causa de interesses que contrapõem o coletivo.

– Os poderes do ministro relator são grandiosos e permite conceder liminar e demorar três anos para entrar na pauta do Plenário. Por exemplo, faz três anos que não se discute as liminares que concederam auxílio moradia aos juízes. Não há um limite definido ao poder do relator – frisou.

Harrison lamentou também que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) esteja inerte a crise jurídica do país.

Para o advogado, a Ordem está deve enfrentar a situação e não permitir a corrupção no judiciário.

– A OAB está menos ativa. Ela deveria angariar a indignação social e partir para o enfrentamento ao individualismo. Estamos num país em que as vísceras expostas demonstram que os poderes terminaram normalizando condutas que não são normais. Não podemos permitir que o país normalize a violência, a corrupção e a OAB tem que bater mais nessa tecla – salientou.