Adolescente morre e outros dois ficam feridos durante tiroteio na Grande João Pessoa

Um adolescente de 16 anos foi assassinado e outros dois ficaram feridos durante um tiroteio registrado na noite dessa quarta-feira (13), na cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar, os três adolescentes conversavam no bairro Alto das Populares, em uma área conhecida como ‘Escadaria do Onze’, no momento em que foram surpreendidos por dois homens que efetuaram os disparos contra eles.

O garoto de 16 anos foi atingido com um tiro na cabeça, chegou a ser encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma da Capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já outros dois adolescentes baleados foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Rita e não tiveram o estado de saúde divulgado.

A polícia realizou rondas, mas nenhum suspeito foi localizado.