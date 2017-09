Adolescente é apreendido após roubo na Grande João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu um adolescente suspeito de realizar um roubo em transporte coletivo, na cidade de Bayeux.

Durante a ação, os policiais da 4ª Companhia Independente apreenderam uma faca utilizada pelo jovem e recuperaram o celular da vítima.

A apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira (5), quando os policiais foram informados do ato infracional e das características do envolvido.

Com as informações passadas e diligências realizados, a PM localizou o adolescente, que ainda estava com a faca utilizada para o ato infracional, e o celular da vítima.

O jovem foi reconhecido pelo passageiro e encaminhado, junto com a vítima, para 5ª Delegacia Distrital.