Acusados de homicídio são presos no Litoral Sul da Paraíba

Uma ação integrada das Polícias Civil e Militar, realizada no último final de semana na cidade de Conde, Litoral Sul da Paraíba, resultou na prisão de Ricardo Alexandre Alves da Silva, 20 anos, e Osmar Alves da Silva, 19 anos, apontados como autores principais do homicídio de Michel Félix do Araguaia, 31 anos.

O crime aconteceu no dia 14 de agosto deste ano, por trás da Escola Ilza Ribeiro, localizada na rua Projetada no Loteamento Carnaúba, no município do Conde.

A prisão foi realizada pelo Núcleo de Inteligência da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar e pelo Núcleo de Homicídios da 6ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, por meio de mandados de prisão preventiva expedidos pela Comarca do Conde. As investigações tiveram a colaboração da população, que utilizou o telefone 197, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança e da Defesa Social do Estado, informando o paradeiro dos suspeitos.

Ouvidos pela Polícia, os presos confessaram a participação no crime, alegando legítima defesa.

Eles estão recolhidos na Cadeia de Alhandra, onde aguardam audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.