Acusado de homicídio no Rio Grande do Norte é preso em Guarabira

Dois homens foram presos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desta sexta-feira (8), nas cidades de Guarabira e Belém. A primeira prisão foi feita por policiais das guarnições das Patamos 1 e 2, comandadas pelo Sgt Jonatas, que realizavam rondas e abordagens no bairro Areia Branca, em Guarabira.

Foto: Ascom

Um dos homens abordados teve o nome consultado pelos policiais militares, que constataram que havia contra ele dois mandados de prisão, ambos expedidos da 1ª Vara Criminal de Parnamirim, no Rio Grande do Norte e um deles pela prática do crime de homicídio. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para em seguida ser transferido.

Na Rua Nova, em Belém, a guarnição da 3ª Companhia comandada pelo Sgt Dinarte recebeu uma denúncia informando que um homem embriagado estaria no interior da casa do pai, praticando desordem, proferindo palavras de baixo calão contra os familiares, além de ameaçar de morte seu genitor, dizendo que arrancaria a sua cabeça com uma foice.

De imediato os policiais se deslocaram para a residência e prenderam o acusado, que junto com a vítima, foi conduzido à delegacia. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez, perturbação do sossego e ameaça.