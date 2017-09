Açude de Boqueirão não acumula água há quatro dias consecutivos

Dados do Dnocs confirmam o quarto dia consecutivo sem acúmulo de água no açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, após a determinação do fim do racionamento.

A vazão que tem entrado no manancial tem suprido as demandas, mas a lâmina de água não apresentou acréscimo.

Foto: Paraibaonline

– Os técnicos fizeram a leitura na régua milimétrica e revelaram que nesses últimos quatro dias vem se mantendo a mesma cota, ou seja, a água que está chegando tem dando para todo consumo de demanda humana, dessedentação animal, tomadas de água para abastecer as cidades, as irrigações autorizadas pela Aesa e ANA, mas não tem apresentado aumento no volume. A bomba da estação elevatória vai chegar e essa vazão aumenta – disse o especialista em recursos hídricos Isnaldo Cândido.

Apesar do não acúmulo, o técnico disse em entrevista à Rádio Campina FM, que a situação não seria das piores, já que supre a demanda.

Ressaltou que é preciso que a Agência Nacional das Águas e a Aesa fiscalizem de forma mais intensa as irrigações e também os furtos de água ao longo do percurso do rio Paraíba, até Boqueirão.

– Não sou contra as irrigação, as pessoas precisam trabalhar. Mas é preciso fiscalizar se os municípios irrigantes estão tirando a água suficiente e determinada. Caso contrário, é preciso reprimir, e as pessoas tem que denunciar também, porque não é só Campina Grande, são mais 18 municípios que estão em jogo, e as cidades precisam retomar suas atividades normais – finalizou.

*As informações são da Rádio Campina FM.