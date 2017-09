Ação da PMJP no Dia da Árvore irá distribuir 300 mudas nos semáforos

foto:Secom/JP

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) vai distribuir trezentas mudas de árvores nativas da Mata Atlântica com a população no Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro.

A distribuição será realizada nos semáforos da Avenida Epitácio Pessoa e cada muda será acompanhada de um exemplar da Cartilha da Arborização, elaborada pelos técnicos da Divisão de Estudos e Pesquisas (Diep) da Secretaria de Meio Ambiente (Semam).

As mudas serão entregues pelas equipes da Semam em seis semáforos, sendo eles: no início da Avenida Epitácio Pessoa (sentido Centro-praia), em frente à Faculdade Maurício de Nassau, da Receita Federal, da Igreja Universal, na conjunção da Epitácio com a Rui Carneiro e no fim da via, na praia de Tambaú. Todas essas mudas foram produzidas pelos jardineiros e técnicos do Viveiro Municipal de Plantas Nativas, mantido pela PMJP.

O secretário de Meio Ambiente, Abelardo Jurema Neto, ressaltou a importância de marcar com ações concretas as atividades do Calendário Ambiental. “Estamos fazendo assim em todos os eventos públicos em que é possível, distribuindo mudas e aproveitando para orientar a população sobre o plantio e será dessa forma no Dia da Árvore”, afirmou.

No Dia da árvore serão distribuídas mudas de sibipiruna, aroeira da praia, cássia chuva de ouro, craibeira, ipê de jardim, entre outras espécies. Já no Parque da Lagoa, os técnicos farão o plantio de um ipê amarelo, muda de número 30 mil, fechando o ciclo deste ano que previa plantar pelo menos 30 mil mudas de árvores nativas pela cidade.

Cartilha da Arborização – A cartilha traz informações imprescindíveis para quem quer plantar uma muda de árvore, indicando quais as espécies mais adequadas para cada área escolhida, considerando tamanho e porte da árvore. Na publicação ainda tem informações sobre se passa rede de esgoto no subsolo, se há fios elétricos na rua e orientações como dimensões da cova, cuidados com o tipo de raiz da árvore escolhida e quantidade de água para as regas.

Mata Atlântica – O território de João Pessoa tem uma área de 211,474 km² e, assim como toda a região costeira da Paraíba, o município encontra-se dentro da Mata Atlântica, mais especificamente numa região formada por um tipo florestal denominado Mata dos Tabuleiros.

As mudas de árvores que serão distribuídas vão ajudar na recomposição das áreas de Mata Atlântica, contribuindo para redução da temperatura e para o conforto ambiental da cidade.