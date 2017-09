Ação conjunta da PC e PM de João Pessoa detém acusados de homicídio

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar de João Pessoa, prendeu nessa sexta-feira, 15, nas comunidades Salinas Ribamar e Cabedelo, três maiores de idade e apreendeu um menor, acusados de praticar assassinatos na Capital e em Cabedelo.

De acordo com informações do delegado Ademir Fernandes, que investiga o caso, as prisões e a apreensão foram possíveis graças a uma denúncia realizada pelo 197, dando conta de que um suspeito conhecido como “Neném” teria sido o autor de um homicídio, acontecido há dois dias, em João Pessoa.

– Chegamos na casa dele e ele nos disse que não teria participado deste homicídio, mas confessou a realização de um outro, acontecido na avenida Tancredo Neves, na última semana, onde um serralheiro foi alvejado e morto a tiros enquanto trabalhava. Ele colaborou para que chegasse aos outros três. Além desses ainda existem alguns foragidos que levaram a arma usada no crime – disse.

O delegado ainda falou que o suspeito foi reconhecido através das câmeras de monitoramento no local do assassinato, e até a roupa usada no dia da ação, uma bermuda, foi apreendida.

Os outros três acusados foram detidos em João Pessoa.

*Com informações da TV Cabo Branco