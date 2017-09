A troca de farpas entre ministros do Supremo Tribunal Federal

Foto: Montagem/Ascom

Parece novela, mas o Supremo Tribunal Federal sediou ontem outra troca de farpas entre ministros, dessa vez envolvendo Gilmar Mendes e Edson Fachin. Leia trechos.

Gilmar: “Não invejo seus dramas pessoais, porque certamente poucas pessoas ao longo da história do Supremo Tribunal Federal se viram confrontadas com desafios tão imensos, grandiosos. E tão poucas pessoas na história do STF correm o risco de ver o seu nome e o da própria Corte conspurcado por decisões que depois vão se revelar equivocadas.

“Ter sido ludibriado por Miller (o ex-procurador da República Marcello Miller, acusado de ter atuado para o grupo JBS/Friboi antes mesmo de se desligar do Ministério Público Federal – MPF) e comparsas, e ter tido o dever de homologar isso deve-lhe impor um constrangimento pessoal muito grande nesse episódio.

“(Constrange ver) “o estado de putrefação, de degradação dessa instituição (MPF). Parece que ao sair de lá o Miller, Janot também perdeu o cérebro. Não era só o braço direito”.

Réplica de Fachin: “Eu reitero o voto que proferi com base naquilo que entendo que é a prova dos autos. E por isso agradeço a preocupação de Vossa Excelência (Gilmar).

“Mas parece-me que, pelo menos ao meu ver, julgar de acordo com a prova dos autos não deve constranger a ninguém, muito menos um ministro da Suprema Corte. Digo que a minha alma está em paz”.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza