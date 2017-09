A popularidade de Ricardo no Estado deixa a oposição desconcertada, diz vereador

O vereador Bruno Faustino (PSB), em entrevista nesta terça-feira, 05, afirmou que a oposição se incomoda com as obras feitas pelo governador Ricardo Coutinho (PSB).

– As últimas obras do governador foram em torno de R$ 500 milhões. Acredito que a oposição fica tensa ao ver essa gestão e esses números tão positivos. A popularidade de Ricardo no Estado hoje deixa a oposição desconcertada – comentou.

O parlamentar ainda criticou o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), afirmando que o gestor tem muito que melhorar para poder pensar em se candidatar ao governo.

– Um prefeito que quer ser governador, que pega uma UPA praticamente pronta e demora cinco anos pra poder colocar par funcionar… Agora está lançando o São João de 2018, sendo que não resolver os problemas do de 2017. A economia dos R$ 5 milhões para começar a construção do Hospital da Criança eu vou cobrar. Ele colocou a máquina no para limpar os matos ao lado do Meninão, o mato já cresceu e lá, se quer, tem uma pedra – criticou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.