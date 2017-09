A economia está crescendo sim, afirma presidente da FIEP durante palestra

foto: ascom

Uma boa dose de otimismo baseada em informações positivas que pouco são propagadas pela mídia. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Francisco Benevides Gadelha, a visão dos especialistas em economia acaba por gerar inseguranças e medo na sociedade, quando o país precisa se fortalecer e acreditar que está saindo da recessão e a economia está em escala ascendente.

Esses foram alguns dos pontos abordados pelo líder empresarial, durante sua palestra no segundo dia da programação da 1ª Feira de Negócios, Cultura e Entretenimento – Expotêxtil, que será encerrada neste sábado em São Bento, sertão da Paraíba.

Francisco Gadelha falou sobre o “Desenvolvimento em Tempos de Turbulência” e afirmou à classe empresarial e aos demais participantes do evento, que é preciso ter convicção de que a economia brasileira está crescendo e isso tem sido demonstrado através de alguns setores produtivos e das exportações do Brasil que têm batido recorde nos últimos meses.

A palestra do presidente da FIEP era um dos momentos mais aguardados do evento que tem como objetivo estimular o crescimento na região, em especial, do município empreendedor com quase 35 mil habitantes.

São Bento é atualmente o 4º município mais populoso do sertão paraibano, sendo considerado como um dos principais polos de empreendedorismo do Estado e a Capital Mundial das Redes.