9ª edição do ‘Mundo SENAI’ será aberto em Campina Grande e Bayeux

Será aberta amanhã às 7h, a 9ª edição do Mundo SENAI. Nesta quinta-feira (14), a programação do evento acontecerá nas cidades de Campina Grande e Bayeux.

O objetivo de mostrar ao público de empresários e jovens estudantes, o que a instituição tem para oferecer em soluções para a indústria e as oportunidades de aprendizado em educação profissional.

Em 2017, o Mundo SENAI evidencia o tema “A gente faz parte do seu mundo. Venha fazer parte do nosso”.

Um convite para que a sociedade de um modo geral visite as unidades do SENAI e conheça as instalações, os locais onde os cursos são desenvolvidos, os equipamentos disponíveis para atender demandas industriais e também conversem com as equipes (professores e técnicos) para entender melhor de que maneira o Sistema SENAI atua contribuindo para o desenvolvimento econômico do país e do Estado.

Para os jovens esta será a oportunidade de conhecer as ocupações técnicas da indústria e os cursos oferecidos pelo SENAI para aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho.

Na Paraíba, três unidades irão sediar o evento nas cidades de Campina Grande, Bayeux e Sousa.

Em Campina Grande, a Unidade do SENAI localizada no bairro da Prata, estará apresentando aos visitantes, as ocupações a áreas de atuação que a escola de ensino profissional disponibiliza, a exemplo de Jogos Digitais, Interconexões de Redes, Projeto LEGO, Automação e Laboratório Aberto (Projeto – Braço Robótico Colaborativo UR5).

A expectativa é o que evento receba nestes dois dias cerca de 3 mil visitantes em todo o estado.

Já a Unidade do SENAI no Distrito Industrial estará apresentando aos jovens alunos e empresários, o Centro de Tecnologia em Metalmecânica que disponibiliza os serviços de Usinagem Pesada e Ferramentaria, que envolvem desde a concepção até a execução do projeto, engenharia reversa até a execução de ferramentas para produção industrial, promovendo cada vez mais o aumento da competitividade da indústria do estado da Paraíba.

Confira a programação do Mundo SENAI 2017, na Paraíba:

Dia 14 de setembro (Campina Grande e Bayeux)

Centro de Ações Móveis – CAM (Campina Grande)

Centro de Inovação e Tecnologia Industrial – CITI (Campina Grande)

Centro de Tecnologia da Moda – CTmoda (Campina Grande)

Centro de Educação Profissional Stênio Lopes (Campina Grande)

Escola SENAI de Construção Civil (Bayeux)

Dia 15 de setembro (Campina Grande e Sousa)

Centro de Educação Profissional Professor Stenio Lopes (Campina Grande)

Centro de Formação Profissional Miriam Benevides Gadelha (Sousa)