182 vagas de emprego são oferecidas em cinco cidades paraibanas

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (18), 182 vagas de emprego em seus postos instalados nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Santa Rita e Bayeux.

A maioria das oportunidades de trabalho é para técnico de manutenção industrial (50), e auxiliar de linha de produção (40) – esta última função exclusiva para pessoas com deficiência –, em João Pessoa em João Pessoa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.