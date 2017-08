Virada dramática contra Cruzeiro tira o São Paulo da zona de rebaixamento

foto: Gazeta Press

“Eu acredito!”. Pela primeira vez a torcida do São Paulo adotou o famoso mantra para ajudar, de alguma forma, seu time dentro de campo na desgastante luta pela permanência na Série A.

E na manhã desse domingo, a missão foi cumprida com uma virada improvável e dramática em cima do Cruzeiro, que dominou o confronto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas sucumbiu no Morumbi diante de 56.052 torcedores – novo recorde do campeonato – e acabou derrotado por 3 a 2.

A vitória quebra a série negativa do Tricolor e a sequência positiva dos mineiros. Provisoriamente na 16ª colocação, com 22 pontos, o São Paulo deixa a zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro perde a chance de entrar no G6, estaciona nos 27 pontos, e pode perder o sétimo lugar na tabela de classificação até o fim da rodada.

