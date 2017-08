Vice-presidente do PSC revela perfil de candidato do partido à Presidência do país

O vice-presidente do PSC nacional, Marcondes Gadelha, afirmou que o partido entrou em um consenso de divulgar o nome do candidato à Presidência apenas no mês de outubro e, por enquanto, apresentar apenas o perfil. – O candidato a presidente é um candidato com larga experiência administrativa, não é político de origem, há quem diga que isso pode ser um trunfo, um elemento positivo. É um economista de larga formação intelectual sólida, é PhD nos Estados Unidos, tem experiência em diversos órgãos e é um bom comunicador – disse. Foto: Paraibaonline Marcondes considerou que a segurança e o fator do desemprego vão ser fatores importantes nos debates pela disputa da Presidência do Brasil. Ele ressaltou que a população está cansada de tanta violência e que o desemprego está assolando a economia do país. *As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM. Facebook

