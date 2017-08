Vice-presidente do PSC diz que oposição na Paraíba está caminhando com solidez

O vice-presidente do PSC, Marcondes Gadelha, afirmou que a união das oposições na Paraíba tem se mostrado confiável e sólida diante do cenário atual.

Ele destacou que o governo do Estado trabalha no sentido de desarticular a oposição, mas até então não está conseguindo.

Foto: Paraibaonline

Gadelha ressaltou que confia na união formada e citou que o bom resultado já foi testado anteriormente.

– A confiança está no fato de que essa aliança de oposição já foi testada com bom resultado, e eu acho que na hora de provocar qualquer clivagem e conflito, as pessoas vão refletir muito – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.