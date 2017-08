Vereador volta atrás e espera cumprimento de pleitos pela PMJP

Após uma reunião mantida com o secretário chefe do Gabinete do Prefeito, Hildevânio Macedo, o vereador Damásio Franca (PP) voltou atrás sobre a decisão de sair da base governista na Câmara Municipal.

Ele disse que vai dar um tempo e esperar o cumprimento dos pleitos solicitados ao prefeito.

“No momento nós vamos continuar na base. Por nós sermos governistas há uma demanda muito grande e cobranças e quando se é da situação tem que se resolver. O nosso gabinete realiza o circuito nos bairros, onde recebemos um monte de demandas que não vinham sendo resolvidas”, disse.

Segundo ele, isso teria sido um dos motivos que o deixaram chateado em relação à prefeitura, mas, após a reunião, conseguiu conversar com o secretário e ficou uma boa perspectiva para que tão logo os pleitos sejam resolvidos.

“Nós estamos no projeto do prefeito Luciano Cartaxo porque acreditamos no trabalho dele. Agora isso dificulta um pouco o nosso trabalho quando não há atendimento da nossa demanda. Esperamos que daqui pra frente seja resolvido e se não for seguimos outro caminho”, advertiu.

Indagado se teria dado um prazo, ele negou e afirmou que vai esperar com paciência e aguardar o cumprimento do acordo.