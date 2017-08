Vereador do PSB/CG condena politicagem de seus companheiros de Câmara

Em defesa do governador Ricardo Coutinho (PSB), o vereador campinense Bruno Faustino, do mesmo partido, rebateu a base de situação de Romero Rodrigues, de fazer politicagem em cima da decisão do fim do racionamento.

Foto: Paraibaonline

Segundo Faustino, esta teria sido tomada baseada em laudos técnicos da Aesa, ANA, Cagepa e por isso ele confia que seja pertinente a normalização do abastecimento.

– Tenho que confiar nos técnicos, engenheiros e poderes constituídos. Existe uma parte política querendo jogar um contra o outro e fazendo a população como massa de manobra. Isso eu não concordo – disse.

O parlamentar acredita que Ricardo Coutinho não teria o caráter de adotar posições que colocasse o critério político-partidário acima do técnico.

– Principalmente um governador do quilate de Ricardo Coutinho, até porque sabemos que ele vem a todos e não faz manobras ou posicionamentos isolados para agradar A ou B. A política pública que o governador defende na Paraíba todos sabem e não é à toa que ele está sendo bem avaliado pelas obras desenvolvidas no Estado – finalizou.

*As informações são da Rádio Campina FM.