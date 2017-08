Vereador discorda da cobrança de nova taxa pelo Detran na Paraíba

foto: Paraibaonline

O vereador Lucas Ribeiro(PP) falou sobre a nova taxa do Detran, decretada pelo Governo do Estado, na última sexta-feira, 4, no Diário Oficial, em que será cobrado o valor de R$ 150,00 para a comunicação de venda de veículos.

– A Paraíba já tem a maior porcentagem de ICMS e ainda vem mais essa. Temos ouvido, visto e sentido aumento de taxas e de impostos. O governador tem imposto essas cobranças e temos pago. Ninguém aguenta mais, tanto o consumidor, como o empreendedor sufocados de cobranças. Eu discordo completamente – criticou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.