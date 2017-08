Vereador desmente ida de companheiros para a oposição em João Pessoa

O líder do governo na Câmara Municipal de João Pessoa, Milanez Neto (PTB), disse que a ida de dois vereadores – Mangueira (PMDB) e Damásio Franca (PP) – para a bancada de oposição não passa de um desejo do líder Bruno Farias (PPS), que anda especulando possibilidades.

Segundo ele, a bancada governista é grande, com vários pensamentos e ideologias e que naturalmente divergem de algumas coisas.

Milanez Neto confirmou que houve um desentendimento por parte de Mangueira, mas que já está tudo resolvido.

“Eu digo apenas que o trabalho de um vereador, assim como de um prefeito, é muito complicado e o do vereador ainda mais porque estamos aqui no dia a dia recebendo a população e as demandas são grandes”, explicou.

Foto: Paraibaonline

Conforme Milanez, atualmente a bancada governista conta com 19 vereadores dos 27 que compõem o Parlamento e que para equalizar os pensamentos de todos dá trabalho, porém é algo sanável.

“É mais fácil virem vereadores da oposição para o governo do que do governo para a oposição”, ressaltou.

Indagado se os pleitos dos insatisfeitos estão sendo resolvidos pelo prefeito, o líder destacou que tudo está sendo discutido e que haverá uma reunião da bancada com Cartaxo no final desta semana.

“A marca do prefeito, diferentemente de outros governos, é o diálogo e ele tem sempre procurado dialogar com todos os vereadores. Não é só com o líder da bancada ou só com o presidente da Casa, mas com todos, para tentar solucionar as demandas, que são muitas”, completou.