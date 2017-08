Vereador de Campina acredita que fim do racionamento é uma decisão política

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O vereador Lucas Ribeiro(PP) falou sobre o término do racionamento d’água em Campina Grande e 18 municípios paraibanos, que são abastecidos pelo Açude Epitácio Pessoa, localizado em Boqueirão, que foi anunciado pelo secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, João Azevedo.

– Tivemos a notícia de que o racionamento terminará por completo no dia 26 deste mês, fomos pego até um pouco de surpresa, porque não havia nenhum sinal da Cagepa de que iria terminar. Pelo contrário, sempre houve restrições de que não estava nem muito próximo de terminar o racionamento. Deveria haver mais prudência para o fim do racionamento porque tem muitos dados ainda que não estão corretos, tem muitos fatores externos com relação a Boqueirão que podem influenciar, a questão de evaporação e de desvios que estão havendo no próprio curso da transposição até Boqueirão, que não foram levados em consideração – disse Lucas.

Ribeiro acredita que a decisão do governo do Estado foi política, do que técnica.

– Quem fez o anúncio foi o secretário de Recursos Hídricos que nunca tratou de racionamento em Campina Grande e é, coincidentemente, o pré-candidato do governador Ricardo Coutinho. Outro ponto é que o dia do fim do racionamento, 26 de agosto, coincidiu com a data que o presidente Lula virá visitar Campina Grande e a Paraíba, não sei exato o local. Ele está tomando uma decisão agora que Campina pode pagar por isso- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.