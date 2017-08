Vereador chama governador de irresponsável por determinar fim do racionamento

O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Márcio Melo (PSDC), se pronunciou a respeito do fim do racionamento que foi determinado pelo governo do Estado, na última semana.

Ele disse ser a favor do fim da contenção da água, mas era preciso que esta determinação fosse dada quando o açude estivesse com um aporte hídrico mais seguro.

Foto: Paraibaonline

Márcio Melo ainda acusou o governador Ricardo Coutinho de agir com politicagem e ter escolhido a data, para a volta do abastecimento normal, para coincidir com a visita do ex-presidente Lula a Campina Grande.

– O governo enviou um laudo à ANA dizendo que está tudo certo para o fim do racionamento, que é ‘prego batido e ponta virada’, e não se cogita fazer pelo menos um rodízio. O racionamento vai terminar no próximo dia 26 para comemorar a chegada do ex-presidente Lula em Campina. Vai ser uma grande festa através do governador, porque ele só pensa em promover eventos políticos na cidade – ironizou Márcio.

O parlamentar disse ainda que Ricardo Coutinho não teria feito nada com relação ao manancial de Boqueirão e que não teria ajudado e nem limpado o leito do rio Paraíba.

Márcio acusou o governador de fazer politicagem com a crise hídrica em Campina Grande.

– O governador está querendo se promover às custas dos outros e fazendo politicagem, pois se ele tivesse responsabilidade e conhecesse a realidade de Campina Grande e das outras 18 cidades, não iria suspender esse racionamento agora – criticou.

O parlamentar ainda ressaltou a informação do colega Alexandre do Sindicato, de que a ANA irá suspender o fluxo da água do rio São Francisco por pelo menos quatro meses.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.