Vem aí mais gravações da delação da JBS

Os donos da empresa JBS, Joesley e Wesley Batista, entregaram nesta quinta-feira (31) à Procuradoria Geral da República (PGR) novos anexos como complemento para o acordo de delação premiada.

Segundo notícia veiculada no Jornal Nacional, nessa nova leva de informações, há documentos, relatórios e áudios de novas gravações de conversas entre Joesley e interlocutores, incluindo políticos.

De acordo com o Jornal o Globo, o prazo estabelecido para entrega deste material era até esta quinta-feira. Os delatores tinham 120 dias para entregar o material que complementa a colaboração premiada.

Entre os anexos entregues, está um específico com dados sobre os contratos do grupo com o BNDES. Joesley também decidiu entregar áudios novos de conversas mantidas com políticos.

