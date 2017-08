UFCG enfrenta dificuldades devido à diminuição de repasses, diz reitor

O reitor da Universidade Federal de Campina Grande, Vicemário Simões, comentou sobre as dificultas financeiras enfrentadas pela UFCG, devido à diminuição dos repasses por parte do governo federal.

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 11, Vicemário ponderou que a situação não é promissora e que em 2015 a UFCG deixou de receber R$ 24 milhões, e que em 2016 a universidade só recebeu 50% do orçamento estabelecido pela LOA.

– Este ano de 2017 só recebemos 60% de custeio e 30% do capital. Com esse valor nos vamos chagar até outubro. Eu não estou dizendo que vamos fechar a universidade. Estamos esperançosos que o governo possa cumprir pelo menos os 40% de custeio. Se assim ocorrer, fechamos o fim do ano com tranquilidade. A universidade está estagnada, pois nós estamos recebendo orçamento e somente cumprindo com as obrigações contratuais que temos – pontuou.