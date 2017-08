UFCG divulga edital de concurso para professor efetivo de Medicina

foto: reprodução

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou nesta quinta-feira, dia 10, o edital do concurso público de provas e títulos destinado à contratação de um professor efetivo para a Unidade Acadêmica de Medicina, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), campus sede. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira, dia 14.

A vaga é para professor Classe A, Auxiliar, Nível I, com carga horária de 20 horas semanais (T-20) e remuneração total de R$ 2.408,08. A titulação mínima exigida é a graduação em Medicina e especialização ou residência médica em Hematologia.

As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração, até o dia 1º de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dias úteis, no Protocolo Geral da UFCG, no campus sede. A taxa de inscrição, no valor de R$ 75, deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), exclusivamente no Banco do Brasil.

Confira aqui o edital completo.