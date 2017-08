Tucano critica governo Temer: “um dia pior que o outro”

O deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) fez uma avaliação do governo do presidente Michel Temer (PMDB), em entrevista nesta segunda-feira, 14, e disse que é possível enxergar a administração sendo modificada para pior todos os dias.

Ele afirmou que o governo atual não consegue governar e fazer com que os antigos projetos sejam prosseguidos.

– Não consigo ver no atual governo um dia que não seja pior do que o outro. É um governo que entra semana e sai semana e não consegue dar sequência ao que vinha fazendo. O governo vive preso em uma cilada política e não consegue mais governar – criticou.

Pedro ressaltou a importância do restabelecimento da democracia e salientou que as pessoas não podem se satisfazer com o ditado de que “rouba, mas faz”.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.