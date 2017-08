Trio Paraibô: ritmos brasileiros se unem ao jazz americano em Campina Grande

A Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e Teatro Municipal, apresenta nesta quarta-feira, dia 30, dentro da programação do Projeto Quartas Acústicas o Trio Paraibô.

Foto: Divulgação

Ramon Almeida no piano, Eudes Albuquerque na bateria e Bira Silva no contrabaixo, irão apresentar o show “Baião de Três”, homônimo ao primeiro álbum, lançado em 2017, trazendo em seu repertório composições autorais e versões de grandes clássicos da música brasileira que vão do Baião à Bossa Nova.

A proposta do grupo se mostra justamente pela roupagem dada às canções já conhecidas pelo público, que incorporam a versatilidade dos ritmos brasileiros junto com as nuances do jazz americano.

O show Baião de Três, assim como o famoso prato da culinária nordestina, reúne vários ingredientes musicais que, juntos, refletem o que há de melhor no cancioneiro popular temperado com o swing do jazz.

O trio surgiu no início de 2013 na cidade de Campina Grande /PB. Os meninos já se apresentaram em teatros, festivais e universidades do estado da Paraíba, abriram shows para referências da música instrumental do país, e atualmente participaram do Festival Internacional de Música “Jazz” de Campina Grande.

Em abril de 2017, o trio lançou seu primeiro CD, que contou com releituras e músicas autorais e teve sua divulgação na cidade de Nova York, no mês de maio.

Segundo eles, “transmitir a música do Brasil e do Nordeste através da música instrumental é o que move o projeto Trio Paraibô”.

A apresentação acontece na Sala Paulo Pontes do Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande-PB, às 20 horas.

Os ingressos estão à venda aos preços de R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira).