TRE-PB fará seminário sobre Reforma Política e Eleitoral

Foto: Ascom

Nesta segunda feira, 28/08, o Juiz Membro e Diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba (EJE-PB), Antônio Carneiro de Paiva Júnior, e equipe da Escola se reuniram com o advogado eleitoralista, Celso Fernandes, que ministrará palestra no Seminário sobre Reforma Política e Eleitoral previsto para os próximos dias 31/08 e 01/09, para tratar de detalhes do evento.

O evento será aberto pela Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, às 14h00 da próxima quinta-feira (31), e terá com palestrantes: Leonardo de Melo Gadelha, Presidente do Instituto Nacional de Seguro Social; Marilda de Paula Silveira, Doutora em Direito pela UFMG; Harrison Alexandre Targino, advogado eleitoralista; e Luciano Mariz Maia, Sub-Procurador-Geral da República.