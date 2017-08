TRE-PB começa a desativar zonas eleitorais. Campina Grande já foi prejudicada

Foto: Ascom

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) promoveu, nesta terça-feira (15), às 16h, entrevista coletiva para explicar o rezoneamento eleitoral no Estado da Paraíba, com o Diretor-Geral da Secretaria e presidente da comissão responsável pelo rezoneamento do TRE-PB, André Soares Cavalcanti; e cadastramento biométrico, com o Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-PB, José Cassimiro Júnior.

A coletiva ocorreu no terceiro andar do edifício-sede do TRE-PB, localizado na Avenida Princesa Isabel, 201 – Centro.

A Corte Eleitoral aprovou, por maioria de votos, na última segunda-feira (14), a Resolução nº 14/2017, que trata do Rezoneamento Eleitoral no Estado da Paraíba.

Após estudo elaborado pela Comissão Responsável pelo Rezoneamento, que primou pelo equilíbrio entre as Zonas, maior capilaridade e menor prejuízo para o eleitor, o relatório foi apresentado à Corte Eleitoral na sessão de 14/08/2017.

As sedes das Zonas localizadas nos municípios de Cajazeiras (42ª Zona Eleitoral), Coremas (52ª Zona Eleitoral), Malta (51ª Zona Eleitoral), Prata (74ª Zona Eleitoral) e Cruz do Espírito Santo (3ª Zona Eleitoral) serão transferidas para outros municípios, e as Zonas sediadas nos municípios de Pilar, Alagoinha, Pilões, Serraria, Belém, Caiçara, Cabaceiras, Campina Grande (71ª Zona Eleitoral) e Bonito de Santa Fé serão agregadas por Zonas vizinhas.