Trabalhadores da Coteminas João Pessoa são contemplados com Projeto Sesi

fotos: ascom

Cerca de 200 trabalhadores da Coteminas – Unidade de João Pessoa participaram, na tarde desta sexta-feira, do Projeto Sesi Concerto na Indústria. Um dos critérios adotados pela empresa foi convidar os profissionais inseridos no Programa Mídia Criativa, iniciativa interna que tem por objetivo estimular a inovação entre os trabalhadores. O evento contou com a participação de trabalhadores e gestores.

A empresa Coteminas, em João Pessoa, conta atualmente com cerca de 1.500 funcionários e foi contemplada com o Projeto Sesi Concerto na Indústria, por ser uma empresas que apoia iniciativas culturais que promovam o ambiente de trabalho, a exemplo do concerto que têm o objetivo de levar música de qualidade para as empresas paraibanas e despertar o interesse pelos bens culturais, agregando valor à qualidade de vida dos trabalhadores.

Na abertura do evento, o diretor geral da Coteminas de João Pessoa, Haroldo Macedo, destacou a importância do projeto cultural para a qualidade de vida dos trabalhadores e também falou do apoio e credibilidade que a Coteminas deposita nas ações realizadas em parceria com o SESI.

Com apresentações realizadas em uma pequena pausa de 50 minutos, o Projeto Sesi Concerto na Indústria tem levado ao chão de fábrica grandes espetáculos musicais, conduzidos por músicos profissionais que apresentam um repertório eclético, do clássico ao popular, abrangendo vários estilos e ritmos a cada apresentação.

“Um dia, também em chão de fábrica, sonhei em ser um músico profissional. Eu ainda trabalhava em linha de produção quando decidi ir em busca do meu sonho, cursei música numa Universidade e hoje estou aqui”, revelou, durante uma apresentação, o músico e coordenador artístico do quarteto do Projeto Concerto na Indústria, Fabrício Ferreira. Este testemunho tem emocionado e motivado os trabalhadores nas empresas onde o concerto já se apresentou.

O Concerto na Indústria começou a ser levado às empresas paraibanas no mês de julho, abrindo a programação cultural do Sesi em 2017 e já atendeu empresas como a Rava Embalagens, Coteminas Campina Grande e Asa Vitamilho.

A meta do projeto é atender 10 empresas e cerca de mil trabalhadores na Paraíba, até dezembro deste ano. Para tanto, o projeto está percorrendo cidades desde o litoral ao sertão ao Sertão do Estado, principalmente os municípios que sediam uma unidade fixa do SESI Paraíba.

A projeto surgiu a partir da premissa de pesquisas científicas que comprovam ser a música é um excelente fator para o aumento da produtividade, uma vez que a depender dos sons emitidos, ela contribui para melhorar a concentração e a criatividade, além de diminuir a tensão.