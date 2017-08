Temperatura deve aumentar nos próximos dias, diz Aesa

Com um inverno atípico em relação aos últimos anos, o frio foi bastante intenso na Paraíba nos meses de junho e julho. Mas, para a alegria de muitos e tristeza de outros, as temperaturas devem aumentar bastante nos próximos dias.

A previsão é da meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), Marle Bandeira.

Segundo ela, com a chegada do mês de agosto, as chuvas reduziram, mas elas podem ocorrer ainda de forma espaças, o que é característico para o mês.

– As madrugadas estão frias com temperaturas variando entre 17 e 17,5 graus. No mês de junho as chuvas ficaram dentro da média, e em julho choveu 28 dias, ficando acima da média na região de Campina Grande. Agosto já tem abertura de sol, mas ainda poderá ocorrer chuvas espaças – disse.

Com a chegada da primavera no mês de setembro, as madrugadas ficarão mais amenas, e a tendência da temperatura é aumentar gradativamente e entrar pelo verão, que se inicia em dezembro.

– Nos próximos três meses vai haver a redução das chuvas – afirmou.

*Informações da Rádio Campina FM.