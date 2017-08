Temer espera a saída de Janot para tentar anular delações

O presidente Michel Temer aguarda a saída de Rodrigo Janot do comando da Procuradoria-Geral da República para conseguir emplacar sua principal estratégia jurídica: revisar as delações premiadas nas quais é citado, informa o site de Andreia Sadi no portal da Rede Globo.

A prioridade é a da JBS, revelada em maio. O empresário Joesley Batista gravou o presidente da República durante uma conversa no Palácio do Jaburu, residência oficial.

No encontro, Temer e Joesley discutiram uma espécie de “cala boca” a Eduardo Cunha para que o ex-presidente da Câmara não delatasse.

Foto: Montagem/ Paraibaonline

Temer disse a aliados que, após a saída de Rodrigo Janot, espera encontrar um ambiente “menos hostil” a ele na Procuradoria-Geral da República.

E já pediu a Antonio Claudio Mariz, seu advogado, que reúna material para contestar a delação de JBS.

Mas o presidente quer aguardar a saída de Janot. Isso porque a delação da JBS foi fechada com o atual procurador, e Temer o elegeu como seu principal adversário.

*fonte: globo.com