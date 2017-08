Suspeito de roubo de baterias automotivas e contrabando é preso em João Pessoa

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio (Roubos e Furtos) de João Pessoa, prendeu na manhã desta terça-feira (29), Edge Felipe Ramos de Medeiros, 27 anos.

O rapaz é apontado como principal suspeito de roubar baterias automotivas de uma loja especializada, na capital paraibana, fato ocorrido no dia 18 de agosto deste ano.

A ação policial aconteceu no bairro de Jaguaribe, Centro.

De acordo com o delegado Diego Garcia, adjunto de Roubos e Furtos, com o suspeito, a polícia localizou e apreendeu 12 baterias automotivas, cerca de mil maços de cigarros falsificados de várias marcas, contrabandeados do Paraguai, além de uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, e certa quantidade de droga.

A prisão ocorreu por meio de informações repassadas pelo telefone 197 do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança e Defesa Social, que tem sigilo absoluto.

A polícia está investigando se Edge Felipe já tem passagem pela Polícia por práticas do mesmo crime.

Ele foi autuado pelos crimes de receptação, contrabando, descaminho, posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas, tendo sido encaminhado para a carceragem da Central de Polícia, no bairro do Geisel, em João Pessoa, onde aguardará o encaminhamento para audiência de custódia.