Suspeito de homicídio é preso na cidade de Queimadas

A 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil da Paraíba, com sede em cidade de Queimadas, região metropolitana de Campina Grande, por meio de um trabalho investigativo da equipe policial do Núcleo de Homicídios daquele município, deu cumprimento a mais um mandado de prisão preventiva, na manhã desta terça-feira (15), em desfavor de José Marcos dos Santos Vieira, apontado como autor de um homicídio que vitimou Ezenildo Francisco da Silva.

O crime aconteceu no dia 22 de julho deste ano, no Sítio Boa Vista, zona rural de Queimadas.

De acordo com informações policiais, Ezenildo foi morto com disparos de arma de fogo e o motivo do crime teria sido um desentendimento entre a vítima e outro suspeito de participação no crime, identificado por Severino do Ramo Gomes Bezerra, que já teria sido preso em flagrante.

Durante discussão, José Marcos teria disparado os tiros contra a vítima.

Segundo a polícia, foram ouvidas algumas testemunhas que confirmaram a ação conjunta de José Marcos e Severino do Ramo, em razão de um desentendimento.

O suspeito se encontra na Cadeia Pública da cidade de Queimadas, ficando à disposição do Poder Judiciário.