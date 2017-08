Suspeito de arrombar mais de 30 lojas em João Pessoa é preso

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta terça-feira (15), um homem suspeito de praticar mais de 30 arrombamentos em lojas do centro da cidade de João Pessoa.

O acusado, de 37 anos, já tinha seis passagens pela polícia por crimes de roubos e furtos e foi localizado durante buscas realizadas pelos policiais do 1º Batalhão, no bairro de Jaguaribe.

Ele foi reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança de um frigorífico do Mercado Central, que foi alvo da ação dele na madrugada dessa segunda-feira (14).

O suspeito já teria praticado oito crimes no mesmo estabelecimento.

Segundo informações do comandante da 5ª Companhia do 1º Batalhão, capitão Luiz Alberto Sena, o suspeito foi preso com um revólver calibre 38, munições e uma bolsa cheia de produtos furtados.

“Dentro da mochila dele encontramos dois notebooks, um tablet, um relógio e um perfume, objetos provenientes de furtos praticados por ele e que provavelmente iriam ser vendidos em um mercado popular do Varadouro, já que ele próprio disse que era lá o destino dos produtos subtraídos nas ações criminosas”, disse.

Ainda segundo o oficial, o suspeito contava com a ajuda de outros comparsas durante as ações.

“Ele era o líder desse grupo, mas era responsável também por executar praticamente todos os furtos. Já temos informações dos outros envolvidos e seguiremos com as diligências para prendê-los o mais rápido possível”, destacou.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, no bairro do Geisel.