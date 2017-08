Superintendente apela por mais segurança após arrombamento na sede da STTP

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) foi arrombada e assaltada na madrugada dessa segunda-feira, 14.

Segundo informações do superintendente Félix Neto, os criminosos viraram as câmeras de vigilância para não serem identificados e deixaram um facão.

A Polícia Civil foi acionada e realizou perícias.

Foto: Paraibaonline

– Os ladrões entraram por uma das janelas de um banheiro, deixaram marcas na parede, vasculharam papéis, quebraram portas e janelas e os celulares institucionais desapareceram. Lamentavelmente mais um incidente de falta de segurança pública na nossa cidade. Campina tem vivenciado o aumento do índice de criminalidade e violência e é preciso uma ação mais enérgica para que a cidade se sinta protegida – contou.

Félix ainda disse que ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil foi acionada e de pronto uma equipe esteve no local.

– Vamos pedir nesse momento um maior auxílio à Polícia Militar para que, na continuidade dessa parceria que tem com a STTP, possa ajudar a manter a segurança e a ordem, porque lá tem documentos públicos importantes para a cidade. Não é momento para fazer críticas, mas apenas registrar o fato e dividir isso com a população. Peço aos que atuam na segurança pública que nos ajudem, tanto na sede da STTP como, em especial, no Terminal de Integração.

*As informações foram divulgadas na Rádio Campina FM.