STTP executa operação para reduzir número de acidentes em trechos críticos de CG

Equipes de agentes de trânsito da STTP estão executando a “Operação Mais Vida”, que está sendo realizada nas áreas com maior número de acidentes de trânsito de Campina Grande, contabilizados pelo setor de Estatística da STTP – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos.

Após uma semana de avaliação desde o início do projeto, realizada nos onze trechos detectados como críticos, as equipes de agentes de trânsito estão posicionadas em corredores de fluxo, cruzamentos e rotatórias.

O objetivo é prevenir/evitar as infrações de trânsito, consequentemente, diminuindo o risco da ocorrência de acidentes, atuando de forma preventiva, em conformidade com os princípios da legalidade, da ética, da moral e do respeito ao ser humano.

A “Operação Mais Vida”, foi idealizada pela Associação dos Agentes de Trânsito do Município de Campina Grande (Agetrans), com apoio da STTP, visando uma redução no número de acidentes de trânsito na cidade.

A meta é contribuir, dessa forma, com a diminuição no número de vítimas com invalidez temporária ou permanente, causadas pelos danos sofridos nos acidentes; diminuir os gastos do Poder Público com o atendimento as vítimas; reduzir o número de leitos hospitalares ocupados por estas vítimas.

Além de promover melhoria na segurança e no fluxo das vias, contribuindo com a mobilidade urbana.

De acordo com o superintendente da STTP, Félix Neto, no ano de 2016 aconteceram 4.600 acidentes em toda a cidade.

“De posse desses números, temos alguns locais em que há concentração desses acidentes, e que, com a presença dos agentes, podemos minorar esses dados, segundo a leitura que estamos fazendo de que com criatividade nas ações e dentro do que se tem, podemos sim produzir mais. E nosso objetivo é de, pelo menos, estancar esses números, com um esforço concentrado de trabalho dos próprios agentes, que são peças importantes nesse contexto”, disse Félix Neto.

Consta ainda, da execução do projeto, ações educativas e preventivas, principalmente buscando conscientizar a população a respeito do grave risco existente quando se dirige e não são respeitadas as leis de trânsito.

A multa é simplesmente uma consequência, aplicada àqueles que não respeitam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cometendo infrações de trânsito e colocando em risco a segurança de todos.

Todo o projeto, além de buscar uma redução significativa no número de acidentes em nossa cidade, visa também mostrar a sociedade que os agentes de trânsito e a STTP exercem uma atividade que vai além do preenchimento de autos de infração e a aplicação de multas.

A efetiva ação do agente de trânsito busca, principalmente, garantir a fluidez e a segurança do trânsito. Educando, operando o trânsito e também realizando a fiscalização, aplicando as medidas necessárias àqueles que desrespeitam as leis de trânsito e põem em risco a segurança dos demais condutores, ciclistas e pedestres.