Sine-PB oferece 314 vagas de emprego em sete municípios na próxima semana
O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (14), 314 vagas de emprego em seus postos instalados nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita, Patos, Bayeux e Itaporanga.
A maioria das oportunidades de trabalho é para técnico de manutenção industrial (50) em João Pessoa.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).
Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.
Confira as vagas:
SINE JOÃO PESSOA – 176 VAGAS
50-TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
30-AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO ( PESSOA COM DEFICIENTE)
20-AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
10-CONFERENTE DE LOGÍSTICA
10-CHEFE DE SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO
10-AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
06-VENDEDOR PRACISTA
04-COSTUREIRA EM GERAL
03-MECANICO DE AUTOMÓVEL
03-FARMACEUTICO
03-ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS
03-AUXILIAR DE PESSOAL
03-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
02-TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
02-PIZZAIOLO
02-ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
02-ALINHADOR DE RODAS
01-TECNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO
01-PINTOR DE AUTOMÓVEL
01-OPERADOR DE CAMINHÃO FORA DE ESTRADA
01-MECANICO DE MOTOR A DIESEL
01-MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
01-MANICURE
01-INSTALADOR DE INSULFILM
01-ENGENHEIRO CIVIL
01-DOBRADOR GRÁFICO
01-CONFEITEIRO
01-CAPOTEIRO
01-BORRACHEIRO
01-ALINHADOR DE DIREÇÃO
SINE CAMPINA GRANDE- 55- VAGAS
30-AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS
10-VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE
07-AGENTE DE MICROCRÉDITO
02-ATENDENTE DE TELEMARKETING
01-TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
01-TECNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA
01-GERENTE COMERCIAL
01-ESTETICISTA
01-COBRADOR VIAJANTE
01-AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA
SINE GUARABIRA – 36 VAGAS
20- COSTUREIRA EM GERAL
12-SERVENTE DE PEDREIRO
02-VENDEDOR PRACISTA
01-GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
01-AUXILIAR DE FAROLEIRO
SINE SANTA RITA- 37 VAGAS
08-VENDEDOR DE SERVIÇOS
03-TORNEIRO MECÂNICO
03-OPERADOR DE CALDEIRA
03-MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS
03-FERMENTADOR
03-ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
03-DESTILADOR
03-CALDEIREIRO SERRALHEIRO
03-BORRACHEIRO
01-TECNICO EM FARMÁCIA
01-SUPERVISOR COMERCIAL
01-FARMACEUTICO
01-COZINHEIRO GERAL
01- TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
SINE PATOS – 05 VAGAS
05-CONFERENTE DE LOGÍSTICA
SINE BAYEUX- 04 VAGAS
01- AGENTE FUNERÁRIO
01-AUXILIAR DE PEDREIRO
01-BORDADEIRA
01- CORTADOR DE ROUPA
SINE ITAPORANGA – 01 VAGA
01-MOTORISTA DE AMBULÂNCIA