Sine-PB oferece 314 vagas de emprego em sete municípios na próxima semana

O Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (14), 314 vagas de emprego em seus postos instalados nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Santa Rita, Patos, Bayeux e Itaporanga.

A maioria das oportunidades de trabalho é para técnico de manutenção industrial (50) em João Pessoa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Confira as vagas:

SINE JOÃO PESSOA – 176 VAGAS

50-TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

30-AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO ( PESSOA COM DEFICIENTE)

20-AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

10-CONFERENTE DE LOGÍSTICA

10-CHEFE DE SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO

10-AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

06-VENDEDOR PRACISTA

04-COSTUREIRA EM GERAL

03-MECANICO DE AUTOMÓVEL

03-FARMACEUTICO

03-ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS

03-AUXILIAR DE PESSOAL

03-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

02-TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

02-PIZZAIOLO

02-ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

02-ALINHADOR DE RODAS

01-TECNICO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO

01-PINTOR DE AUTOMÓVEL

01-OPERADOR DE CAMINHÃO FORA DE ESTRADA

01-MECANICO DE MOTOR A DIESEL

01-MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

01-MANICURE

01-INSTALADOR DE INSULFILM

01-ENGENHEIRO CIVIL

01-DOBRADOR GRÁFICO

01-CONFEITEIRO

01-CAPOTEIRO

01-BORRACHEIRO

01-ALINHADOR DE DIREÇÃO

SINE CAMPINA GRANDE- 55- VAGAS

30-AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS

10-VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE

07-AGENTE DE MICROCRÉDITO

02-ATENDENTE DE TELEMARKETING

01-TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

01-TECNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA

01-GERENTE COMERCIAL

01-ESTETICISTA

01-COBRADOR VIAJANTE

01-AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

SINE GUARABIRA – 36 VAGAS

20- COSTUREIRA EM GERAL

12-SERVENTE DE PEDREIRO

02-VENDEDOR PRACISTA

01-GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

01-AUXILIAR DE FAROLEIRO

SINE SANTA RITA- 37 VAGAS

08-VENDEDOR DE SERVIÇOS

03-TORNEIRO MECÂNICO

03-OPERADOR DE CALDEIRA

03-MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS

03-FERMENTADOR

03-ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

03-DESTILADOR

03-CALDEIREIRO SERRALHEIRO

03-BORRACHEIRO

01-TECNICO EM FARMÁCIA

01-SUPERVISOR COMERCIAL

01-FARMACEUTICO

01-COZINHEIRO GERAL

01- TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

SINE PATOS – 05 VAGAS

05-CONFERENTE DE LOGÍSTICA

SINE BAYEUX- 04 VAGAS

01- AGENTE FUNERÁRIO

01-AUXILIAR DE PEDREIRO

01-BORDADEIRA

01- CORTADOR DE ROUPA

SINE ITAPORANGA – 01 VAGA

01-MOTORISTA DE AMBULÂNCIA