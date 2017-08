Sessões do Cine Banguê são suspensas, em João Pessoa

A Fundação Espaço Cultural suspendeu as sessões do Cine Banguê. A chefe do núcleo que coordena as atividades do cinema, Virgínia Duan, disse que a suspensão temporária é motivada por alguns problemas técnicos, que já estão sendo sanados.

Fundado em dezembro de 1982 e batizado com o nome de uma das obras do escritor paraibano José Lins do Rego, o Cine Banguê reabriu em fevereiro de 2016 como parte do projeto de reforma, requalificação e modernização do Espaço Cultural José Lins do Rego.

O Cine Banguê está agora construído em um novo ambiente, substituindo a antiga pista de patinação.

O novo equipamento possui uma sala com 120 lugares, com quatro assentos reservados para pessoas com necessidades especiais.

A nova obra foi fiscalizada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan) e teve o investimento de R$ 1.959.540,74.

O equipamento cultural pertence à Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc). Fomenta e difunde a produção do audiovisual. Possui capacidade para 120 pessoas, sendo 116 lugares e mais 4 espaços para cadeirantes.

Sua programação é diversificada buscando incentivar a formação do público para obras que muitas vezes não se encontram disponíveis nos circuitos comerciais.

O cinema é equipado com o projetor digital 2K. Exibe filmes do mundo, brasileiros e paraibanos, além de mostras especiais de cinema e vídeo.