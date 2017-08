Sesi e Senai realizam ações em comemoração ao Dia do Estudante

foto: ascom

Escolas do Sesi e Senai na Paraíba realizaram, nesta sexta-feira (11), ações educativas e recreativas comemorando o Dia do Estudante. Mais de 300 alunos estiveram participando das atividades nesta data festejada nacionalmente desde 1927.

O Dia do Estudante celebra uma atividade básica dos cidadãos, responsável pela busca por conhecimento, através do estudo constante sobre todas as coisas que rodeiam e fazem parte da história da humanidade.

Em Sousa, alunos, professores e coordenadores do Programa de Educação Básica e Educação Profissional (EBEP), participaram de uma gincana (foto) com a participação de mais de 100 estudantes das escolas do Sesi e do Senai.

Em João Pessoa, o Senai reuniu no Centro Formação Profissional Odilon Ribeiro Coutinho, cerca de 100 alunos que foram contemplados com palestras educativas, seguida de uma sessão de cinema, com direito a lanche coletivo.

Em Campina Grande, a data foi comemorada por 120 alunos do Centro de Tecnologia do Couro e Calçados (CTCC), que tiveram acesso a palestras focadas na vida empresarial, seguida de um momento de plantio de árvores.

A programação tem base no fato de que uma boa educação e ensino escolar ajudam a formar uma sociedade sólida e com senso crítico apurado para solucionar crises, além de formar profissionais qualificados. O Senai acredita também que a educação é a solução para muitas demandas sociais e da indústria brasileira.