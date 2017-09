Sesc abre inscrições para oficinas do Palco Giratório em João Pessoa

O Sesc Paraíba abriu inscrições gratuitas para as oficinas Corpo Presente e Cinzas ao Solo.

As ações fazem parte do projeto Palco Giratório e acontecem nos dias 11 e 15 de setembro, das 14h às 18h, no Sesc Centro João Pessoa.

Os interessados em participar podem procurar o Setor de Cultura da unidade para efetuar a inscrição.

A oficina Corpo Presente, ministrada pela bailarina Denise Stutz, pretende ampliar a consciência corporal e, a partir disso, entender e criar o sentido ao movimento no tempo e no espaço.

A experimentação de um corpo que se move a serviço da imaginação e dos sentidos, impulsionado por imagens, associações e memórias.

Os jogos corporais estabelecem relações e constroem novas possibilidades de movimentação de um novo corpo.

Com isso, o trabalho improvisado coletivamente amplia a percepção do que nos rodeia.

Já a oficina Cinzas ao Solo é com o bailarino Alexandre Américo e promove o desenvolvimento de “pistas” para a criação em dança, por meio da hibridez originadas das técnicas corporais experimentadas pelo bailarino.

Além disso, através de jogos cênicos e roteirização, a oficina objetiva compartilhar o modo peculiar de se mover desenvolvido ao longo de três anos de pesquisa proveniente da Epilepsia Mioclônica Juvenil.

O Palco Giratório é um importante projeto de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas, reconhecido no cenário cultural brasileiro.

O projeto intensifica a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros, em todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior, desde 1998.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83)3208-3158. O Setor de Cultura no Sesc Centro João Pessoa se localiza na Rua Desembargador Souto Maior, 281, Centro da capital.