Senador paraibano quer tornar arma branca letal e penas mais duras para roubo

O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) está com três projetos de lei na área de segurança pública que visam aumentar as penas para determinados crimes no Brasil.

Sensibilizado com o aumento da violência, Raimundo quer tornar as armas brancas letais.

Ele explicou em entrevista na tarde desta sexta-feira (11) que com exceção de trabalhadores que utilizam as armas brancas como ferramenta de trabalho, com o projeto, outras pessoas que portem essas armas serão responsabilizados.

– Houve uma grande reunião hoje pautaram três projetos na área de segurança para votação em caráter de urgência. Todos de autoria minha. O primeiro é tornar a arma branca uma arma letal, excluindo naturalmente as que servem de ferramenta de trabalho – salientou.

Lira também pretende aumentar penas para quem usa adolescentes em práticas criminosas e para assaltantes que realizam crimes a residências e em escolas.

– Outro projeto é adicionar 50% na pena para quem realizar assaltos nas proximidades de residências e escolas. Por fim tem o projeto pra aumentar a pena do adulto que usa nos crimes crianças e adolescentes. Fico triste pela violência, mas feliz por cumprir o papel enquanto legislador – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM