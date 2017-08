Senador: Estado usa a máquina pública para fabricar candidatura de João Azevedo

O senador Cássio Cunha Lima, em entrevista à Rádio Correio FM, disse que o secretário de Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura da Paraíba, João Azevedo, estaria sendo fabricado, enquanto candidato para sucessão estadual, pela máquina do Estado.

Foto: Paraibaonline

Cássio pediu que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral acompanhem isso e ressaltou que o presidente do PSDB, Ruy Carneiro, já deve estar tomando providências com relação ao suposto abuso e campanha antecipada.

– Usa a máquina pública para promover uma candidatura com mais de um ano para as eleições. A notoriedade vem sendo dada para promovê-lo enquanto candidato, gera um desequilíbrio no pleito – disse.

O senador ressaltou ter acontecido o mesmo na campanha de reeleição de Ricardo Coutinho, em 2014.

Estamos com um conjunto de denúncias e ações contra o atual governador, que somam mais de R$ 100 milhões de utilização de recursos públicos na campanha de 2014, que desequilibrou o pleito, tanto é que vencemos no primeiro turno e perdemos no segundo, por esses abusos praticados – contou.

*As informações foram divulgadas na Rádio Correio FM.