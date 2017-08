Senador discorda de punição aos deputados que votaram contra Temer

O senador Raimundo Lira (PMDB) comentou sobre a punição ao deputado federal Veneziano Vital do Rêgo, e outros deputados do PMDB, por votaram contra a orientação do partido, no sentido do arquivamento das investigações contra o presidente Michel Temer.

De acordo com a recomendação da legenda na Câmara, os deputados vão ficar 60 dias de suspensos das atividades partidárias.

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 11, Lira elogiou a pessoa de Veneziano e afirmou que não concorda com a recomendação da legenda e que esta, provavelmente, não passará na executiva nacional.

– Isso é um assunto da Câmara dos Deputados e encaminhado pelo líder do PMDB na Câmara. O PMDB sempre foi um partido democrático e Veneziano sempre prestou grandes serviços ao partido, não só hoje como deputado, mas como prefeito de Campina Grande em duas gestões. Dificilmente essa punição será executada quando chegar ao âmbito da executiva nacional. Eu faço parte da executiva e se depender do meu voto ela não será aceita – frisou.