Senador acusa Ricardo de fazer politicagem com o abastecimento d’água em Campina

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) rebateu as críticas do governador Ricardo Coutinho (PSB) feitas durante a visita do ex-presidente Lula ao município de Campina Grande, nesse domingo (27), relacionadas à suspensão do fim do racionamento de água no município.

A questão acabou sendo judicializada e sobraram acusações tanto para o lado dos socialistas quanto para os tucanos.

Conforme o senador, não é possível ficar fazendo politicagem sobre a questão do abastecimento, seja em Campina Grande ou em qualquer outro município, uma vez que, o que se deve ter é uma campanha permanente de conscientização para a utilização racional da água por todos, o que nunca aconteceu.

Foto: Paraibaonline

“Na verdade, o governo do Estado por questões político-eleitorais retardou e muito o início do racionamento, que era para ter sido feito com campanhas esclarecedoras, com estímulos a economia de água e punição a quem desperdiçasse, a exemplo do que aconteceu em São Paulo, que adotou medidas para diminuir as perdas na distribuição”, disse.

Segundo Cássio, a Cagepa perde quase 40% da água que é distribuída e não toma nenhuma providência para minimizar a perda dessa água.

“Não há uma campanha para esclarecer as pessoas para o uso racional da água e adotar tarifas diferenciadas dando bônus para quem economizar e punindo a quem desperdiçar, mas nada disso foi feito ao longo desse processo. O que se viu foi uma omissão e negligência pura”, lembrou.

Disse ainda que somente agora com a consolidação das obras de transposição graças à luta, sobretudo, da bancada federal da Paraíba, o governador Ricardo Coutinho não fez absolutamente nada em relação a essa obra, nem mesmo a limpeza da calha do rio.

“Nós temos que manter essa postura de esclarecer as pessoas de que a água é um bem escasso e finito e é isso que se discute”, completou.