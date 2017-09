Senac realiza mais um edição do Projeto Integrador em João Pessoa

Foto: Ascom

Na última sexta-feira, 25, a Escola Senac Dom Ulrico de João Pessoa recebeu mais uma edição do Projeto Integrador. A turma de recepção realizou um mini-espetáculo para demonstrar como deve exercer a função com excelência.

Inspirados no livro Sou recepcionista – Técnicas, tendências e informações para o aperfeiçoamento profissional, os alunos da turma e o orientador apresentaram o trabalho, que foi construído de forma colaborativa entre ambos.

A ideia principal da atividade era mostrar o desempenho da equipe de recepcionista de acordo com os conceitos estudados em sala de aula.

No mini-espetáculo, os alunos ilustraram a ideia de atendimento, no qual, em um primeiro momento relataram um péssimo atendimento e logo depois, como deve ocorrer um excelente atendimento, a partir dos conhecimentos obtidos nas aulas. Além disto, a apresentação também apontou para a importância da empatia na função de recepcionista e, principalmente, para as relações humanas de modo geral.

Para mais informações sobre as atividades realizadas pela Escola Senac Dom Ulrico, os interessados podem se dirigir a unidade, que fica localizada na Avenida João Machado, 1214, Centro, ou através do número (83) 3241-6503.