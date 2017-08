Seis veículos são roubados em apenas um dia em Campina Grande

Seis veículos foram roubados em apenas um dia na cidade de Campina Grande. Somente nesta segunda-feira (14) três carros e três motos foram tomadas em assaltos praticados em vários bairros da cidade.

As motos foram roubadas nos bairros dos Cuiés, Bela Vista no Distrito de São José da Mata. Já as ocorrências de roubo aos carros aconteceram nos bairros Santo Antônio, Monte Castelo e Conceição.

As características de como aconteceram os crimes são bem semelhantes; dois homens em uma moto armados rendem a vítima e levam o veículo.

*Com informações da TV Itararé.