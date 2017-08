Secretário relata avanços nas áreas de limpeza pública e pavimentação em Campina

O secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande (Sesuma), Geraldo Nobre, relatou algumas das principais conquistas da sua pasta ao participar na tarde dessa terça-feira, 15, do programa da Rádio Caturité “Alô, Prefeito!”.

Durante o programa, na companhia do prefeito Romero Rodrigues, apontou alguns dos principais avanços em setores como limpeza pública, pavimentação e urbanização.

Foto: Codecom/CG

Nobre garantiu que Campina Grande, nos últimos cinco anos, mudou a sua realidade em relação a setores abandonados pela gestão municipal anterior.

Sobre limpeza urbana, definiu Campina Grande como sendo “uma cidade diferenciada” por ser hoje uma referência nacional nessa área administrativa, mesmo tendo a atual gestão encontrado uma cidade suja e abandonada. Contudo, mediante um trabalho feito com planejamento e a compra de vários equipamentos, o governo municipal mudou completamente a dura realidade da Rainha da Borborema, pois a zeladoria funciona plenamente todos os dias e a cidade ainda ganhou um aterro sanitário que atende a todos os requisitos técnicos e ambientais.

Quanto ao setor de pavimentação e de recuperação da malha viária, Geraldo Nobre comentou que a cidade até o final de 2012 estava uma “verdadeira tábua de pirulitos”, mas hoje a população já pode comemorar a recuperação de 280 mil metros quadrados de vias com a realização permanente da chamada Operação Tapa Buracos, a pavimentação em paralelepípedos de 292 ruas, além da recuperação de 500 quilômetros de estradas em comunidades da zona rural.

Sobre urbanização, destacou ações como a construção e revitalização de mais de trinta praças, proporcionando a melhoria da qualidade de vida de comunidades periféricas antes abandonadas. O secretário ressaltou, ainda, a execução do Programa “Minha Árvore”, com a distribuição de milhares de mudas, numa ação desenvolvida pela PMCG com a parceria de diversas instituições, a exemplo da Rede Paraiba de Televisão.

De acordo com Geraldo Nobre, todas essas ações têm caráter permanente e novas iniciativas são desenvolvidas mudando a face urbanística local, a exemplo da urbanização do polo jurídico de Campina Grande e a nova praça da comunidade Sandra Cavalcante, a ser entregue brevemente.

Além disso, sob a coordenação da Sesuma, estão sendo beneficiadas com obras de pavimentação mais 31 ruas, enquanto acontece o processo de licitação de mais 71 vias da cidade.