Secretário João Azevedo concede entrevista à TV Itararé

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O secretário de Infraestrutura do Estado (e pré-candidato a governador pelo PSB) João Azevedo é o entrevistado de hoje no programa ´Ideia Livre Política & Economia´, que começa às 22h15 na TV Itararé – canal 18.1 (HD) e 19 (analógico); e pela internet no endereço www.itararé.com.br

O programa é apresentado pelo jornalista Arimatéa Souza.

Nessa edição, participam como debatedores o professor da UFCG Fábio Machado; o economista Arlindo Almeida; e o sindicalista Antonio Pereira.