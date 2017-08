Secretário detalha inscrição para o seguro safra 2018 em Campina Grande

Começou na última segunda-feira, 28, o cumprimento do calendário de inscrição do Seguro Safra 2018, no município de Campina Grande.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Fábio Agra Medeiros, para ter direito ao benefício, o agricultor não pode ter uma renda familiar acima de um salário mínimo e meio, além de área de plantio de até quatro módulos rurais.

Foto: Paraibaonline

Ele explicou que o agricultor familiar deve fazer a inscrição e depois a adesão, através do boleto de pagamento de uma taxa simbólica, em torno de R$ 7.

– A inscrição é para a safra de 2018. Depois de uma vistoria, vamos avaliar se o agricultor perdeu a sua safra em mais de 50%, pois são para aqueles agricultores que realmente plantam – comentou.

Fábio afirmou que a secretaria espera a inscrição de mais de três mil agricultores e que a Prefeitura irá dar uma contrapartida de cerca de R$ 180 mil.

Ele criticou ainda o atraso na contrapartida por parte do governo do Estado, o que causou prejuízos aos agricultores, bem como a falta de chuvas, que tem atrapalhado as safras.

– Nos últimos cinco anos, temos observado um prejuízo, principalmente na safra de grãos, pela falta de chuvas. Ano passado foi quase perda total das lavouras. O governo do Estado entra com 4,5% de contrapartida, em torno de R$ 400 mil, e esperamos que o governo venha aderir a tempo, pois, infelizmente, ano passado isso não ocorreu, causando um prejuízo para a região 2, que abrange 20 municípios em torno de Campina Grande – frisou.